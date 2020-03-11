Вайнштейна приговорили к 23 годам за сексуальное насилие

В США голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие, передает РИА Новости.

В феврале его признали виновным в двух сексуальных преступлениях из пяти. Наказание кинопродюсер будет отбывать в тюрьме штата Нью-Йорк.

Громкий скандал вокруг голливудского продюсера разгорелся в 2017 году. Более 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, в их числе — и известные актрисы. Кампания против продюсера легла в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo. В результате его уволили из собственной компании, а затем началось расследование.

Как передает НТВ, Вайнштейна еще ждет уголовный процесс в Лос-Анжелесе, где киномагната обвиняют по четырем статьям, включая изнасилование и сексуальные домогательства.

Вайнштейн - лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюбленный Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоевывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.

Фото: tass.ru