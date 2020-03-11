Посольство Таиланда опровергло ужесточение режима въезда для россиян

В посольстве Таиланда в России опровергли информацию о том, что для граждан нашей страны ужесточен режим въезда в королевство. Россияне по-прежнему смогут 30 суток находиться в Таиланде без виз, сообщает РИА Новости.

Граждане Российской Федерации, информируем о том, что, согласно двустороннему соглашению между Российской Федерацией и Королевством Таиланд от 13 декабря 2005 года, держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы,

- говорится в заявлении посольства.

Ранее сообщалось, что Таиланд перестанет оформлять визы по прибытию в страну гражданам 18 государств. Такие меры связывают с борьбой с распространением коронавируса.