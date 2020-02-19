«Сброшенная клажа»: как в Заксобрании поправки в Конституцию обсуждали

В Законодательном собрании Карелии прошло заседание рабочей группы по реализации ежегодного послания президента России. В 2020 году путинское общение с Совфедом вышло на редкость информативным: глава государства анонсировал укрепление социальных гарантий (например, горячее питание для младших школьников), но самое главное – изменения в Конституцию. Так что тем для разговора было достаточно.

Предполагается, что изменения в Конституцию требуют широкого общественного обсуждения. Законопроект, правда, Госдума уже приняла в первом чтении, однако впереди второе. Председатель Заксобрания Элиссан Шандалович отметил, что в Госдуме за внесение правок в главный закон страны проголосовали все фракции без исключений.

– Это подтверждает то, что изменения в Конституцию уже назрели. Ведь, согласитесь, современная Россия – это уже другая страна, которая живет в иных общественно-политических и социально-экономических условиях по сравнению с той страной, которой была Россия в начале девяностых,

– заявил карельский спикер.

Московская рабочая группа по изменению Конституции включает достойных граждан из разных сфер деятельности. Там и сенатор-юрист Андрей Клишас – один из авторов закона об изоляции российского интернета, и прыгунья с шестом Елена Исенбаева, большой специалист по конституционному законодательству. Правки идут по нескольким векторам. Это обеспечение суверенитета России (благодаря чему на территории страны ограничится действие международных законов), закрепление социальных гарантий, усиление взаимодействия органов местного самоуправления с государственной властью.

Карелия уже направила свои предложения в Общественную палату России.

– Они касаются защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, обеспечения прав граждан, защиты подрастающего поколения от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, усиление требований к лицам, занимающим государственные должности, – рассказал Элиссан Шандалович.

Почти половина жителей России считает, что Конституция меняется ради Владимира Путина – чтобы он подольше мог оставаться у власти. Председатель Союза женщин Карелии Марина Домасёва не видит в этом никакой проблемы. Свое выступление на заседании рабочей группы она начала со стихов.

«Есть некий час — как сброшенная клажа:

Когда в себе гордыню укротим.

Час ученичества, он в жизни каждой

Торжественно-неотвратим»,

– процитировала Домасёва стихотворение Марины Цветаевой и стала доказывать, что несменяемость власти – это хорошо.

– Я горжусь нашим президентом. Человек за эти годы вырос, и выросла наша Россия. Но это не значит, что он не допускает ошибок. Ошибки эти можем исправить мы. Я считаю, что временно обязанных ни у власти, ни в любых структурах не может быть. Временно обязанный человек думает не о деле, а о том, как понравиться руководителю, как заработать денег, оплатить ипотеку. Если у человека, олицетворяющего власть, нет будущего, значит, нет будущего и у нас.

Поэтому первое: я предлагаю поправку о том, чтобы два срока президенту быть во власти, убрать. Нет у нас университетов, где учат на министров, председателей законодательного собрания и президентов. Это раньше была школа в царской России, когда с маленьких лет ребенку говорили, что он будет императором, и соответственно учили всему. Нам до этого еще очень далеко. Поэтому я предлагаю не ограничивать [президентство] двумя сроками,

– заключила общественница.

Разговорами об изменениях в Конституцию заседание рабочей группы не ограничилось. Чиновники отчитались о том, как собираются исполнять и другие пункты президентского послания. Руководитель Администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева напомнила, что Владимир Путин особое внимание уделил социальному блоку, демографической ситуации, здравоохранению, созданию комфортных условий жизни. Это и надбавки за классное руководство, и снижение дефицита медиков, и развитие гражданских инициатив, и поддержка предпринимателей, и раздельный сбор мусора, и помощь многодетным семьям, имеющим право на земельные участки под ИЖС.

Впрочем, некоторые пункты, озвученные Татьяной Игнатьевой, вызвали вопросы. Так, организацию раздельного сбора мусора в Карелии провалили. А многодетным семьям уже много лет помогают, выдавая земельные участки, не обеспеченные инфраструктурой – и, по данной причине, почти бесполезные. Журналист портала «Петрозаводск говорит» спросил, почему так получается, ведь демография – это так важно.

– Мы понимаем, что участки должны быть обеспечены инфраструктурой. К ним нужен подъезд, к ним нужно электричество, возможность подвести водопровод. Но денег на создание инфраструктуры к этим земельным участкам до прошлого года практически никто не закладывал! У муниципалитетов денег не было, они не учитывались в дотациях местному самоуправлению. Надо было все считать, к этому подходили довольно долго, – рассказала Татьяна Игнатьева. То есть проблему отсутствия инфраструктуры объяснили тем, что не выделялись деньги на создание инфраструктуры…

Что касается медицины, карельскую систему здравоохранения сотрясают регулярные скандалы. То скорая бастует, то работники Перинатального центра на нищету жалуются, то терапевты приходят в шок от штрафов за смертность. Как в таких условиях бороться с дефицитом медицинских кадров?

Поможет ли усиленное исполнение президентского послания сделать жизнь лучше, пока непонятно. В конце концов, Владимир Путин к Федеральному собранию каждый год обращается, а количество нищих остается почти на прежнем уровне. Правда, Конституцию страны давно не меняли. Может, это сработает?

Георгий Чентемиров