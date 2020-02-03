«Мусорная реформа» в Карелии захлебнулась компостом

С 1 января 2020 года в Карелии должен был стартовать новый этап так называемой «мусорной реформы». Одна из важных ее частей – усиленное внедрение раздельного сбора мусора. Именно раздельный сбор в перспективе должен избавить Россию от порочной практики закапывания отходов в землю.

В Карелии целенаправленная сортировка началась в 2019 году. Порядок реализации мусорной реформы в республике определен специальным документом – постановлением, подписанным главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Портал «Петрозаводск говорит» упоминал его неоднократно. Согласно задумке властей, в течение 2019 года в регионе должны были наладить раздельный сбор пластика, а с 1 января 2020 года организовать сбор пищевых отходов. Постановление это никто не отменял, оно действует.

Что же имеем в итоге?

Раздельный сбор пластика в Карелии сейчас идет в пяти (!) муниципалитетах из 18-ти. Это Петрозаводск, Костомукша, Сортавала, Пудож и Кондопога. Всё. В карельской столице пластиком занимаются две частные компании – «Калипсо» и «ЮВИ». Первая поставила контейнеры в десятках дворов, но не всегда успевает их вывозить. Вторая установила сетки для пластика на общественных территориях – а потом убрала. Официальная версия – люди бездумно кидали вместе с пластиком и бытовые отходы. Неофициальная – скандал с Анной Лесонен: она обругала горожан, загадивших территорию как раз возле такой сетки.

«На энтузиазме»

Гендиректор «ЮВИ» Максим Кирсанов рассказал «ПТЗ говорит», что сетки в город вернутся, но не сразу. Шесть штук должны были установить до конца января, еще шесть – аж в апреле. Предприниматель осторожно отмечает, что власти не стоят в стороне, но особой поддержки от чиновников нет.

– Запрашивают информацию, сколько было собрано, и всё. Чем-то помогают. Дали места для установки сеток, в частности. Налоговых преференций никаких нет. Планируют выделять субсидии на покупку оборудования для работы со вторсырьем. Или на компенсацию аренды. Но это пока только на словах. И надо посмотреть, поможет ли это нам вообще, – отметил Кирсанов.

В других районах раздельным сбором тоже занимаются местные компании. Как сказал представитель регионального оператора, сейчас все держится на энтузиазме регоператора и его подрядчиков в муниципалитетах. У некоторых предпринимателей есть оборудование для работы со вторсырьем. Иными словам, хотят – ставят контейнеры и собирают пластик на переработку, не хотят (или не могут) – не ставят. По крайней мере, в тарифе затрат на сортировку не заложено.

На энтузиазме – в прямом смысле слова – держится и сбор пищевых отходов. По информации «ПТЗ говорит», им занимаются только и исключительно в Петрозаводске. Группа из 10-15 волонтеров организует работу «Компост-мобиля». Машина курсирует по карельской столице два раза в месяц, каждое 1-ое и 3-е воскресенье, причем только в холодное время года – так горожане в ожидании «Компост-мобиля» хотя бы могут хранить отходы на балконе. Собранную «пищевку» везут в Первый общественный приют для животных, где установили компостные ящики.

Волонтер Анастасия Бауэр подчеркивает: им сильно помогают Администрация Петрозаводска и региональный оператор, которые оплачивают транспортные расходы. Все остальное, впрочем, ложится на плечи добровольцев. И ноша эта тяжелая – люди поверили в призывы властей к раздельному сбору и становятся все более активными.

– В этом году существенно выросли объемы. Проект набирает обороты. В самый первый рейс в октябре 2018 года мы собрали 500 литров органики. А в январе мы за один рекордный собрали более 1400 литров! Если сейчас волонтеры психанут и скажут – «Да зачем оно нам надо?» – я не вижу шансов, что проект будет существовать. Конечно, выгорание есть, что уж тут греха таить. Это же как полноценная работа!

Сейчас волонтеры собирают подписи для того, чтобы им выделили дополнительные участки под компостные ящики. Как написано выше, летом «Компост-мобиль» не работает, поэтому гражданам предлагают утилизировать органику самостоятельно. И многие так и делали, хотя ездить в приют на Фабричную – не ближний свет. В прошлом году активисты вместе с чиновниками искали площадки, рассылали запросы в различные организации, чтобы поставить дополнительные ящики. Но никто не откликнулся, а собирать органику в жилых дворах никто не разрешит.

Получается, весь второй этап мусорной реформы в Карелии держится на одном «Компост-мобиле», который ездит с ноября по март. Работу его обеспечивают полтора десятка выбивающихся из сил добровольцев, а сами отходы складируют в ящик возле Общественного приюта. Чувствуете размах?!

Впрочем, Анастасия Бауэр заступается за карельских чиновников. Говорит, что наши хотя бы помогают (места для компостных ящиков искали вместе с Минприроды), тогда как в некоторых других регионах – мешают.

– Экоактивисты из других регионов нам завидуют, – говорит волонтер. – Кое-где за сбор вторсырья даже штрафуют!

Обещанного четыре года ждут

– С какого года наши мусорные площадки начнут соответствовать двухкомпонентному сбору мусора? – спрашивал глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства полгода назад.

– Со следующего года необходимо внедрять, – ответил министр природных ресурсов Алексей Щепин.

Реальность оказалась куда пессимистичнее.

Известно, что Минприроды ведет переговоры с предполагаемым инвестором, который построит экотехнопарк под Петрозаводском. Только тогда можно будет приступать к раздельному сбору пищевых отходов, пояснил регоператор. Проблема в том, что про экотехнопарк в сослагательном наклонении говорится тоже очень давно.

– В настоящее время активно идет работа над подготовкой концессии по созданию системы обращения с отходами. Задача – подготовить ее в первом квартале, чтобы в 2020 году начать работы по проектированию, – рассказал первый замминистра природных ресурсов Алексей Павлов. Проектировать собираются экотехнопарк с мусоросортировочным комплексом, энергетическими капсулами и 14 мусороперегрузочных площадок в районах Карелии.

Что касается того самого постановления, на которое мы все время ссылаемся, его сейчас будут менять. Оказывается, его просто невозможно исполнить!

– Раздельный сбор не так быстро развивается. Это связано с тем, что у нас не созданы определенные условия, – констатировал очевидное Алексей Павлов. – В 2023 году должна быть запущена эта модель; подразумевается, что в 2023 будет реализована полноценная реформа ТКО. Система будет эффективна, когда будут охвачены все населенные пункты.

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Недавно журналист портала «Петрозаводск говорит» побывал в поселке Шалговаара Медвежьегорского района. Люди там не платят за вывоз мусора, и это логично – мусор оттуда не вывозится. Жители Шалговаара поступают просто: что могут – сжигают и пускают в компост, что не могут – выкидывают на несанкционированную свалку вблизи поселка. И точно так же поступают обитатели сотен других поселков Карелии – даже тех, где плату за вывоз все-таки берут.

Такие вот промежуточные итоги мусорной реформы в отдельно взятом субъекте федерации. Какой уж тут, ей-богу, раздельный сбор.

Георгий Чентемиров