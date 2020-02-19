Автомобиль полиции едва не сбил человека в Петрозаводске

Во вторник, 18 февраля, в районе 15 часов на перекрестке улицы Мерецкова и проспекта Александра Невского в Петрозаводске пешеход едва не попал под колеса полицейской машины, ехавшей с включенным световым сигналом на красный свет. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как полицейская машина выезжала на перекресток третьим рядом. Мигалка на автомобиле работала. В этот момент дорогу перебегал молодой человек, который оказался в считанных сантиметрах от того, чтобы быть сбитым.

Ролик был опубликован в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Подписчики группы сошлись во мнении, что пешеход родился в рубашке.