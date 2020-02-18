Многоквартирный дом загорелся в Карелии

Сегодня вечером в Олонце загорелся деревянный многоквартирный дом. Пожарным удалось справиться с возгоранием за 10 минут.

«18 февраля 2020 года в 18 часов 20 минут произошел пожар в жилом 8-квартирном 2-х этажном доме по адресу: г. Олонец, ул. Свободы, д. 11, кв. 2. Для ликвидации пожара привлекались 8 человек личного состава ПЧ-35 по охране г. Олонец. В 18 часов 30 минут пожар ликвидирован»,

- уточняется в сообщении ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

Напомним, 16 февраля на пульт Единой службы спасения 01 Беломорского района поступило сообщение о том, что в поселке Пушной горит деревянный двухэтажный дом. Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, то огонь хозяйничал на первом этаже деревянного строения.