Полицейские разыскивают подозреваемую в совершении магазинной кражи

Полиция Петрозаводска разыскивает потенциальную правонарушительницу: посетительницу одного из сетевых магазинов на Кукковке подозревают в совершении кражи горячительных напитков.

Всех, обладающих информацией о личности или местонахождении женщины, полиция просит сообщить по номерам телефонов: +7-999-210-79-97, +7-999-177-02-16, +7-906-209-60-90. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в Петрозаводске были задержаны мужчина и женщина, находившиеся в розыске. Задержанный в гипермаркете молодой человек попался на краже товара на 2339 рублей, а женщина - на 5840 рублей.