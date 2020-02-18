Угрожавшего взорвать офис из гранатомета мужчину отправили в колонию

Сегодня в Петрозаводском городском суде ужесточили наказание налетчики на один из офисов столицы Карелии. Судья Марина Носова заменила ограничение свободы за реальное заключение. Мужчина проведет в исправительной колонии общего режима 10 месяцев и 20 дней. Решение было принято после обращения Уголовно-исполнительной инспекции, которая требовала более сурового наказания для налетчика, поскольку мужчина во время нападения отбывал условный срок, сообщает «ГТРК Карелия».

Напомним, 15 января в офис одной из оконных компаний вломились двое агрессивно настроенных мужчин. У одного был нож, у другого - бейсбольная бита. Размахивая оружием, они потребовали позвать руководство, так как, по их сведениям, в офисе работают мошенники, обманывающие пожилых людей. Однако как оказалось, дерзкие налетчики ошиблись дверью и напугали не тех. Понявшие свою ошибку мужчины потребовали от сотрудниц никому не звонить и никого не вызывать, иначе расстреляют офис из гранатометов с улицы. Затем вооруженные гости извинились перед женщинами и ушли. Сотрудница офиса рассказала нашему корреспонденту, что происходило в те нервные минуты.

Фигурант резонансного визита впоследствии решил сам объяснить полиции, что значила его выходка. Полиция опросила участников нападения. В отношении одного из них был составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». 32-летний горожанин объяснил свои действия тем, что хотел вступиться за знакомых, недовольных качеством услуг, оказанных одной из компаний.