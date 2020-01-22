Участник нападения на петрозаводский офис явился в полицию

Один из двух мужчин, совершивших налет с битой и ножом на офис одной из петрозаводских фирм, оказался в полиции. Горожанин сам пришел в отделение, чтобы объяснить свои действия.

Мужчину доставили в спецприемник, где он будет ожидать решение суда об избрании ему наказания или меры пресечения.

Журналистам ГТРК «Карелия» удалось поговорить с задержанным. Мужчина, представившийся Дмитрием, рассказал, что «был беспредел со стороны некоторых сограждан по отношению к пенсионерам». Именно поэтому горожанин с приятелем решил наведаться в фирму, которую он обвиняет в нечестной работе.

Напомним, 15 января в офис одной из петрозаводских оконных компаний вломились двое нетрезвых и агрессивно настроенных мужчин. У одного был нож, у другого - бейсбольная бита. Размахивая оружием, они потребовали позвать начальство. В офисе находились две девушки - офис-менеджер и дизайнер. Они объяснили бандитам, что те ошиблись дверью. Поняв свою ошибку, мужчины извинились и ретировались.

Сотрудница офиса рассказала нашему корреспонденту, что происходило в те нервные минуты.