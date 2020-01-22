В смертельном пожаре в Петрозаводске обвинили молодую женщину

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летней женщины, которая подозревается в причинении смерти по неосторожности. Предполагается, что именно эта девушка стала виновницей пожара, который сегодня ранним утром практически уничтожил дом на улице Краснодонцев и унес жизнь пожилой женщины.

По версии следствия, в ночь на 22 января подозреваемая, находясь в деревянном многоквартирном доме в Петрозаводске, совершила поджог предметов, расположенных в подъезде дома. В результате произошел пожар, в ходе которого погибла 60-летняя женщина, а жилой дом был значительно поврежден огнем.

В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается,

- отметили в СК.

Напомним, двухэтажный жилой дом на улице Краснодонцев вспыхнул сегодня рано утром. Чтобы спастись, люди выскакивали из окон своих квартир. Одной женщине даже пришлось выбросить своего годовалого ребенка из окна второго этажа - на улице его поймали.

Огонь тушили почти 40 пожарных. Здание было значительно повреждено огнем. Одна из женщин, живших в этом доме, погибла.

Фото ИА «Республика»