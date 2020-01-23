Жильцы сгоревшего на Краснодонцев дома просят помощи горожан

Дочь семейной пары, проживавшей в доме на Краснодонцев, 60, где накануне случился трагический пожар, просит о помощи. Квартира родителей выгорела полностью, сами они спаслись, выскочив из дома в том, в чем спали.

Пост Анастасия разместила в социальных сетях.

«Дорогие друзья. В нашей семье случилось горе, у моих родителей сгорел дом, их квартира пострадала полностью. Все вещи, документы сгорели. Может, кто может и хочет помочь финансово или материально, будем очень рады. В мэрии предлагают комнату 12 кв метров. А в квартире были прописаны двое маленьких детей и жить в 12 кв.м нет возможности. Придется снимать.

Но так как сгорело все, ещё нужно восстанавливать все документы. Кто может помочь хоть как то, будем очень благодарны. Номер карты 4817760206289401, привязана к номеру +79114050427. Это мой номер Анастасия Сергеевна Р. Всем огромное спасибо за поддержку и помощь. Без вашей помощи нам не справится. Мир не без добрых людей», - пишет женщина.

Также на ее странице размещено видео, из которого понятно, что осталось от дома.