Похитивший карту мужчина стал фигурантом дела о мошенничестве

48-летний петрозаводчанин рассказал полиции, что его банковская карта пропала, а со счета списано более 6 тысяч рублей.

По версии полиции, 29-летний мужчина похитил карту в одном из увеселительных заведений. Деньги с карты потратил в магазинах на продукты и пиво. По словам подозреваемого, потерпевший сам отдал ему карту, рассказали в МВД.

По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа полиция возбудила уголовное дело.