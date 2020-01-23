23 января 2020, 09:47
Похитивший карту мужчина стал фигурантом дела о мошенничестве
Подозреваемый в преступлении мужчина потратил более шести тысяч рублей с чужой банковской карты на продукты и пиво
48-летний петрозаводчанин рассказал полиции, что его банковская карта пропала, а со счета списано более 6 тысяч рублей.
По версии полиции, 29-летний мужчина похитил карту в одном из увеселительных заведений. Деньги с карты потратил в магазинах на продукты и пиво. По словам подозреваемого, потерпевший сам отдал ему карту, рассказали в МВД.
По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа полиция возбудила уголовное дело.