Для поиска человека в Карелии не хватает спасателей, собак и связи

Поиски Зиновия Петровича Чорного, который ушел из дома в поселке Тоунан Лахденпохского района в ночь на 16 января, продолжаются, но существенно затруднены, сообщает паблик «Лахденпохья – навсегда».

В качестве причин называют то, что поселок отдален от каких-либо магистралей, ближайшие автозаправки находятся на расстоянии 50-70 км, очень нестабильно работает мобильная связь.

«У местных поисковиков нет никакого технического оборудования, кроме автомобилей, но они - не помощники в поисках в лесу. По дорогам - частичное бездорожье, на простом легковом авто не везде дальше поселка проедешь.

Поисковики очень нуждаются в квалифицированной помощи профессиональных спасателей, средствах связи и коммуникаций, спецсредствах (особенно - специально обученных собаках) для поиска»,

- уточняется в группе.

Напомним, 35-летний Зиновий Чорный покинул дом около 5 утра. Был одет в черный свитер на голое тело, черные штаны, резиновые сапоги.

Всех неравнодушных просят помочь с поисками. Для того, чтобы узнать дни и время поисков, можно обращаться по телефонам:

+7(931)700-69-26 Ирина (сестра жены)

+7(921)644-48-33 Юлия (жена)

