В Лахденпохском районе почти неделю не могут найти пропавшего мужчину

В поселке Тоунан Лахденпохского района пропал 35-летний мужчина, сообщает паблик «Лахденпохья – навсегда» со ссылкой на родственников.

Известно, что в ночь с 15 на 16 января Евгений Чорный вышел из дома и не вернулся. Он был одет в джемпер, чёрные штаны и резиновые сапоги. По словам родственников, мужчина мог направиться в Приозерск. Сейчас с поисками помогают неравнодушные односельчане,

- пишет паблик.





Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем, просят сообщать по телефонам +79216444833 (Юлия, жена Евгения) и 89317006926 (Ирина, сестра жены Евгения).