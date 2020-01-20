В Карелии мужчина заплатил полмиллиона, чтобы уехать в Узбекистан

Уроженец Узбекистана, долгое время проживающий в Карелии, вознамерился вернуться на родину, но к тому моменту накопил 500 тысяч рублей задолженности по алиментам, сообщает пресс-служба карельских приставов.

Как сообщает ведомство, мужчина нигде не работал и не имел такого желания, а задолженность по алиментам гасил нерегулярно и не в полном объеме.

Вместо того, чтобы искать работу и оформить статус безработного для получения денежного пособия, мужчина начал скрываться от судебного пристава-исполнителя и был объявлен в исполнительный розыск. Разыскные мероприятия увенчались успехом.

Судебным приставом - исполнителем в отношении должника было вынесено постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Так совпало, что должник, уроженец Республики Узбекистан, как раз в конце декабря 2019 года собирался уехать на родину, поэтому другого выхода не было как погасить всю задолженность — 500 000 рублей в полном объеме.