Мужчину избили и ограбили в Петрозаводске за сделанное замечание

В полицию Петрозаводска был вынужден обратиться мужчина. Горожанин рассказал, что неизвестные избили и ограбили его, ущерб составил 6500 рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что произошло, и установили подозреваемых - мужчину и женщину. Они сознались в преступлении и рассказали полицейским, что отдыхали в гостях в микрорайоне Зарека, распивая спиртное. Ранним утром из квартиры их выставили. Разозлившись, мужчина стал стучать в двери и кричать. Соседям это не понравилось: сначала замечание сделала пожилая женщина, затем 48-летний горожанин вывел шумного гостя на улицу. У подъезда конфликт развился: нетрезвый гражданин сорвал куртку с жильца. После этого присоединилась и его спутница: вместе злоумышленники нанесли петрозаводчанину телесные повреждения, похитили куртку и обручальное кольцо. Скрывшись с места преступления и проверив карманы одежды, они завладели телефоном. Кольцо было сдано в ломбард, а куртка выброшена. На незаконно полученные деньги нападавшие приобрели алкоголь.

По факту разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом, подозреваемая - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный гаджет оперативники изъяли.