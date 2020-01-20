Разделанную тушу лося нашли в Карелии, полиция ищет очевидцев

В полицию Кондопожского района 15 января поступило сообщение от государственного инспектора охотничьего надзора об обнаружении в лесу остатков разделанной туши лося. Зверь был добыт в 300 метрах от трассы «Кола» вне установленных сроков охоты на копытных животных, предположительно 10-11 января, сообщили в пресс-службе МВД.

Полиция просит граждан, передвигавшихся 10-12 января по автодороге «Кола» в районе 585 км (вблизи реки Верхняя Лижма) и видевших припаркованный автотранспорт, а, возможно, и людей, занимавшихся погрузкой или находившихся в охотничьей одежде на дороге, сообщить об этом,

- просят стражи порядка.

Водителей, проезжавших по трассе между Гирвасом и Медвежьегорском в указанные даты и имеющих запись видеорегистратора, просят оказать содействие и предоставить видеозаписи.

Контактные телефоны: +7-921-227-34-20, +7-999-094-54-76, +7(81451) 2-09-02.