В Петрозаводске женщина признана виновной в поджоге и убийстве

Суд признал 24-летнюю женщину виновной в убийстве общеопасным способом и поджоге, сообщает Следком Карелии.

Судом установлено, что в ночь на 22 января 2020 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в деревянном многоквартирном жилом доме в городе Петрозаводске, испытывая личную неприязнь к его жильцам, совершила поджог предметов, расположенных в подъезде дома.

Вследствие этого загорелся подъезд и расположенные в нем квартиры. В результате пожара погибла 60-летняя женщина, которая не смогла покинуть свое жилье. Жилой дом и находившиеся в нем квартиры были значительно повреждены огнем, было уничтожено имущество потерпевших.

Суд приговорил поджигательницу к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Петрозаводск говорит» ранее подробно писал об этом трагическом событии.

Жена меня разбудила криком «Андрей, горим!». Я проснулся, мы действовали быстро. Я начал звонить своему соседу со второго этажа - Александру. Он живет с женой и двумя детьми, один из которых годовалый. Они проснулись. Все начали вылезать из окон в чем были - босиком, в трусах. Жена Сани выбросила своего годовалого ребенка со второго этажа, его поймала соседка снизу,

- рассказал Андрей Федулов, один из жильцов дома.

Единственной, кто не смог спастись, оказалась женщина возрастом около 60 лет. Из горевшего дома ее вытащили сотрудники МЧС. Медики пытались вернуть пенсионерку к жизни в карете скорой помощи, но им это не удалось. Для ликвидации пожара в двухэтажном деревянном жилом доме было привлечено 37 пожарных и задействовано 11 единиц пожарной и специальной техники.

Фото с сайта penzavzglyad.ru