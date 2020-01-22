Женщина выбросила младенца из окна во время пожара в Петрозаводске

Андрей Федулов, жилец дома №60 по улице Краснодонцев, загоревшегося сегодня в четвертом часу утра, рассказал, что происходило на месте происшествия в те минуты. По словам мужчины, люди выбирались на улицу через окна. Некоторым пришлось спасать своих маленьких детей, сообщил мужчина в разговоре с журналистом ИА «Республика».

Жена меня разбудила криком «Андрей, горим!». Я проснулся, мы действовали быстро. Я начал звонить своему соседу со второго этажа - Александру. Он живет с женой и двумя детьми, один из которых годовалый. Они проснулись. Все начали вылезать из окон в чем были - босиком, в трусах. Жена Сани выбросила своего годовалого ребенка со второго этажа, его поймала соседка снизу,

- рассказал Андрей Федулов.

По словам мужчины, единственной, кто не смог спастись, оказалась женщина возрастом около 60 лет. Из горевшего дома ее вытащили сотрудники МЧС. Медики пытались вернуть пенсионерку к жизни в карете скорой помощи, но им это не удалось.

Напомним, для ликвидации пожара в двухэтажном деревянном жилом доме было привлечено 37 пожарных и задействовано 11 единиц пожарной и специальной техники.

По мнению жильцов, их дом загорелся из-за умышленного поджога, так как огонь очень быстро охватил лестничную клетку, отрезав путь к спасению. Этому серьезному пожару также предшествовали маленькие огненные эпизоды в подъезде в ноябре прошлого года, когда жильцам пришлось несколько раз тушить подъезд самим.