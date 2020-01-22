Крупный пожар в Петрозаводске: ребенка удалось спасти, женщина погибла

Сегодня в Петрозаводске произошел серьезный пожар: есть погибшие и пострадавшие. К счастью, большинство жителей деревянного дома удалось спасти. О произошедшем порталу «Петрозаводск говорит» рассказал информированный источник.

Двухэтажный деревянный восьмиквартирный жилой дом загорелся сегодня в 3:46. По словам нашего собеседника, не прошло и пяти минут с момента тревожного сигнала, как пожарные уже были на месте происшествия. Огнем был охвачен один из подъездов дома, горела кровля. Пожару была присвоена повышенная категория сложности, на место происшествия были вызваны дополнительные сотрудники пожарной части.

Когда пожарные зашли в подъезд, то он весь был объят пламенем и лестничные марши уже стали обрушаться. Сотрудникам пожарной части пришлось устанавливать трехколенные лестницы, чтобы попасть в квартиры на втором этаже и приступить к спасению людей и тушению. Пожарные успели спасти из квартиры, расположенной на первом этаже, мужчину и мальчика.

До прибытия специалистов люди, видя, что вся лестница объята огнем, стали выпрыгивать из окон. В ходе тушения пожарным пришлось решать еще одну сложную задачу: в каждой квартире находилось по газовому баллону, их взрыва нельзя было допустить. В общей сложности из горящего дома было вынесено восемь газовых баллонов.

Спасшихся от огня людей пожарные размещали в вахтовом автобусе, который специально прибыл на место происшествия.

По данным нашего источника, для ликвидации пожара было привлечено 37 пожарных и задействовано 11 единиц пожарной и специальной техники. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, которой предстоит установить причину пожара.

По мнению жильцов, их дом загорелся из-за умышленного поджога, так как огонь очень быстро охватил лестничную клетку, отрезав путь к спасению. Этому серьезному пожару так же предшествовали маленькие огненные эпизоды в подъезде в ноябре прошлого года, когда жильцам пришлось несколько раз тушить подъезд самим.

Напомним, по сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, в результате пожара был поврежден один подъезд. Пострадали три человека. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара «1-БИС». Наш источник уточнил, что одна из пострадавших скончалась в карете скорой помощи.

В ноябре «Петрозаводск говорит» уже писал о том, что жители дома в Петрозаводске боятся спать из-за страха быть сожженными. В подъезде многоквартирного дома кто-то постоянно сжигал газеты.