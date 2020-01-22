22 января 2020, 10:31
Происшествия

Находившегося в розыске мужчину поймали в ресторане Петрозаводска

32-летний посетитель не оплатил счет в ресторане карельской столицы, в итоге сотрудники вызвали Росгвардию

Росгвардейцы выезжали по сигналу тревоги в гостиницу на площади Гагарина в Петрозаводске.

Как оказалось, один из посетителей ресторана не оплатил счет на сумму более 3200 рублей. Посетителя задержали.

При проверке личности оказалось, что 32-летний петрозаводчанин находится в местном розыске. Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полиции.

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Розыск
росгвардия
новости петрозаводска
ресторан
гостиница