Находившегося в розыске мужчину поймали в ресторане Петрозаводска

Росгвардейцы выезжали по сигналу тревоги в гостиницу на площади Гагарина в Петрозаводске.

Как оказалось, один из посетителей ресторана не оплатил счет на сумму более 3200 рублей. Посетителя задержали.

При проверке личности оказалось, что 32-летний петрозаводчанин находится в местном розыске. Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полиции.