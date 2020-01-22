22 января 2020, 10:31
Находившегося в розыске мужчину поймали в ресторане Петрозаводска
32-летний посетитель не оплатил счет в ресторане карельской столицы, в итоге сотрудники вызвали Росгвардию
Росгвардейцы выезжали по сигналу тревоги в гостиницу на площади Гагарина в Петрозаводске.
Как оказалось, один из посетителей ресторана не оплатил счет на сумму более 3200 рублей. Посетителя задержали.
При проверке личности оказалось, что 32-летний петрозаводчанин находится в местном розыске. Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полиции.