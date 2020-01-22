Девочка-подросток пропала в Петрозаводске

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивается Ксения Скиба, 2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Приметы: рост 168 см., худощавого телосложения, была одета в черную болоньевую куртку, черные джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по номеру телефона: 8-911-4092696.