22 января 2020, 18:46
Происшествия

Девочка-подросток пропала в Петрозаводске

Сотрудники полиции просят горожан оказать помощь в поиске пропавшей девушки

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивается Ксения Скиба, 2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Приметы: рост 168 см., худощавого телосложения, была одета в черную болоньевую куртку, черные джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по номеру телефона: 8-911-4092696.

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