Мужчина сбил двух детей в Карелии и набросился на полицейского

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Сегежи. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции после того, как сбил на машине двух малолетних детей в Сегеже. При доставлении в отдел полиции мужчина повел себя агрессивно и напал на одного из полицейских.

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого, ранее неоднократно судимого за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в СК.