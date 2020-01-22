Курьер, приехав с пиццей в полицию, узнал, что стал жертвой мошенников

Мошенники обманули двух курьеров, доставляющих еду в Петрозаводске, сообщает пресс-центр МВД по РК.

По информации правоохранительных органов, в Отдел полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску приехал курьер, в его руках была термо-сумка и горячая пицца. Обратившись к дежурному сотруднику полиции, он попросил оплатить заказ. Выяснив обстоятельства, оперативный дежурный предложил петрозаводчанину сразу же написать заявление о мошенничестве.

Потерпевший – 46-летний житель Петрозаводска - работает курьером по доставке продуктов из заведения общепита. Ему передали заказ и адрес доставки. Когда он был в пути, с ним связались якобы клиенты, оформившие доставку. Его попросили пополнить счет мобильного на 3500 рублей, а рассчитаться обещали при встрече. Мужчина пополнил чужой счет телефона, взял чек и приехал в отдел полиции.

В это же время в другом районе города в заведение, которое доставляет блюда восточной кухни, также позвонил неизвестный. Оформив заказ с доставкой, он попросили заодно номер телефона курьера. Следующий звонок ему и стандартная просьба: «Пополните, пожалуйста, счет мобильного, рассчитаемся и за заказ, и за лишние хлопоты». 5 000 рублей ушли на два мобильных номера, которые ему продиктовали. Подъехав к указанному адресу, курьер с удивлением узнал, что и в этой организации никто ничего не заказывал. 36-летний мужчина обратился в полицию.

Оперативники установили, что в обоих случаях заказы производились с одного мобильного номера, зарегистрированного в Краснодарском крае.