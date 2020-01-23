Назначено наказание мужчине, напавшему на офис в Петрозаводске

Вынесено наказание фигуранту резонансной истории, произошедшей 15 января в Петрозаводске. Мужчина, ворвавшийся с ножом в офис оконной фирмы на улице Чапаева, получил пять суток ареста, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Стражи порядка установили личности мужчин, запечатленных на видеозаписи, которая разлетелась по Сети. Они были опрошены. В результате в отношении одного из них составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». 32-летний горожанин объяснил свои действия тем, что хотел вступиться за знакомых, недовольных качеством услуг, оказанных одной из компаний.

Сегодня полицейские доставили мужчину в мировой суд. По постановлению судьи за административный проступок ему назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.

О том, как происходило нападение, нашему порталу рассказала работница офиса, оказавшаяся лицом к лицу с хулиганами.