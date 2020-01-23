Рыбак погиб в Карелии, провалившись в воду на неокрепшем льду

Карельский следком проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины в водах реки, сообщает СУСК по РК.

Установлено, что в январе 2020 года мужчина отправился на рыбалку вблизи поселка Леппясюрья в Суоярвском районе. При выходе на неокрепший лед реки мужчина провалился в воду и утонул. В ходе поисковых мероприятий тело погибшего обнаружено в акватории реки.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,

– говорится в сообщении карельского следкома.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия напоминает жителям и гостям республики об опасностях нахождения на водоемах республики. С учетом нестабильного температурного режима и ниокрепшего льда находиться на водоемах рек и озер опасно.