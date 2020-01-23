В Карелии осудили мужчину, севшего за руль пьяным в стельку

В Лоухском районе 39-летнего мужчину уличили в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. При этом, ранее он уже был дважды судим по этой же статье, сообщили в республиканской прокуратуре.

Установлено, что в сентябре 2019 года мужчина, работавший вахтовым методом рядом с поселком Чупа (занимался рубкой леса), крепко выпил, после чего сел за руль и поехал за очередной порцией алкоголя. На одной из улиц поселка его остановил наряд ГИБДД, который отстранил водителя от управления.

Медосвидетельствование показало, что степень опьянения мужчины в 10 раз превышала предельно допустимую норму.

В ходе следствия обвиняемый признал вину и активно способствовал расследованию уголовного дела. По его ходатайству оно рассмотрено судом в особом порядке.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд приговорил подсудимого к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.