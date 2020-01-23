Один человек госпитализирован после жесткого ДТП под Петрозаводском

Сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня на 433-м километре трассы «Кола».

По предварительным данным, в 12:30 35-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata при выполнении обгона впереди идущего автомобиля Mercedes (фургон) допустил с ним столкновение. От удара Мерседес опрокинулся, Hyundai съехал в кювет.

В результате ДТП водитель фургона (1967 года рождения) получил травмы. Пострадавший госпитализирован.

Фото «Столица на Онего»