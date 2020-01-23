Автомобиль перевернулся после ДТП на улице Лыжной в Петрозаводске

Легковой автомобиль «Хюндай» и кроссовер «Шевроле» жестко столкнулись в Петрозаводске. Один из них перевернулся. Авария произошла сегодня в 13:35 на перекрестке улиц Балтийская, Лыжная и Ломоносова. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо.Ру».

Судя по кадрам, один из участников дорожного движения – легковой автомобиль – двигался по улице Лыжной от улицы Правды в сторону улицы Ровио. Кроссовер ехал по улице Ломоносова в сторону улицы Балтийской. Столкновение произошло в центре перекрестка. Один из автомобилей от удара перевернулся. Смотрите видео с 13:35:45:

Как удалось выяснить нашему корреспонденту, в момент аварии светофор перекрестке не работал. Автомобиль, ехавший по улице Лыжной, имел преимущество в движении, так как двигался по главной дороге. Перевернувший кроссовер должен был уступить дорогу. Впрочем водитель автомобиля «Шевроле» считает по другому. Смотрите PTZ video:

О пострадавших пока ничего не известно. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. На место ЧП также выезжала пожарная машина и машина реанимации.