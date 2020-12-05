Рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки установлен в России

Новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом установлен в России, передает «Медуза» со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

По сообщению на утро 5 декабря, в нашей стране заболели 28 782 человек. С начала коронапандемии в России ковид был обнаружен у 2 431 731 человек.

За прошедшие сутки скончались 508 человек с коронавирусной инфекцией. За все время, по данным оперштаба, от COVID-19 в России умерли 42 684 человека.

За последние сутки поправились 27 644 человека. Всего с начала пандемии выздоровели 1 916 396 человек.

Напомним, в Карелии за сутки коронавирус подтвердился у 469 человек. Также стало известно о трех новых смертях пациентов с ковидом. (фото profile.ru)