04 декабря 2020, 17:39
Россия

Умер член Совета Федерации Александр Михайлов

Бывший глава Курской области ушел из жизни в возрасте 69 лет

Член Совета Федерации и бывший губернатор Курской области Александр Михайлов умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По данным издания, сенатору стало плохо в то время, когда он вел прием посетителей. Михайлову вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти его жизнь.

Александр Михайлов руководил Курской областью с 2000 по 2018 год. После этого он представлял регион в верхней палате российского парламента. Фото РИА Новости

Обсудить
просмотр
178856
Метки: 
Александр Михайлов
Совет Федерации
смерть
курская область
сенатор