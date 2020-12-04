Умер член Совета Федерации Александр Михайлов

Член Совета Федерации и бывший губернатор Курской области Александр Михайлов умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По данным издания, сенатору стало плохо в то время, когда он вел прием посетителей. Михайлову вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти его жизнь.

Александр Михайлов руководил Курской областью с 2000 по 2018 год. После этого он представлял регион в верхней палате российского парламента. Фото РИА Новости