04 декабря 2020, 17:39
Умер член Совета Федерации Александр Михайлов
Бывший глава Курской области ушел из жизни в возрасте 69 лет
Член Совета Федерации и бывший губернатор Курской области Александр Михайлов умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
По данным издания, сенатору стало плохо в то время, когда он вел прием посетителей. Михайлову вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти его жизнь.
Александр Михайлов руководил Курской областью с 2000 по 2018 год. После этого он представлял регион в верхней палате российского парламента. Фото РИА Новости