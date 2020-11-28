За сутки в России выявлено более 27 тысяч заболевших COVID-19

За сутки в России выявлено 27 100 зараженных коронавирусом в 85 регионах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 1,61% меньше, чем днем ранее. Вторые сутки подряд выявлено больше 27 тыс. заражений. Общее число случаев заболевания достигло 2 242 633 человек.

Днем ранее было выявлено 27 543 заболевших COVID-19 (+8,07%). Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Регионы с наибольшим количеством заболевших коронавирусом за сутки: Москва – 7320 (всего – 592 415), Санкт-Петербург – 3695 (118 515), Московская область – 1065 (108 893), Нижегородская область – 464 (53 556). Карелия занимает в этом рейтинге пятую строчку. Как мы писали ранее, в нашей республике за минувшие сутки установлен новый рекорд по числу выявленных случаев заражения COVID-19. Коронавирусная инфекция выявлена у 414 человек (14 699 за все время). Из этого числа заболевших – 386 человек, из них 42 имеют симптомы средней тяжести, 16 – в тяжелом и 3 – в крайне тяжелом состоянии.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 510 человек (+2,82%). Накануне – 496. Самый высокий показатель по смертям был зарегистрирован 26 ноября – 524 человека. За все время умерли 39 068 человек.

Регионы с наибольшим числом умерших от коронавируса: Москва – 76 (всего – 8756), Санкт-Петербург – 70 (5350), Ростовская область – 23 (1296), Московская область – 21 (2031),

Красноярский край – 21 (1070).

Общее число выздоровевших достигло 1 739 470 (+27 296 за сутки). Под медицинским наблюдением остаются 497 604 человека. За все время проведено 75,4 млн тестов на COVID-19 (+587 тыс. за сутки).