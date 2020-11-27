Врачам, лечащим больных коронавирусом, дадут деньги на такси

Медикам, работающим с больными коронавирусом, планируют выделить деньги для вызова такси. Месячный лимит средств может составить до десяти тысяч рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы сейчас ведем расчеты, от субъекта к субъекту, порядка 5-10 тысяч рублей, в зависимости от расстояния, в месяц происходят затраты на врача»,

- передает его слова РИА Новости.

Врачу будет выделен виртуальный лимит средств в приложениях вызова такси. Эти деньги можно будет потратить только на оплату такси и только по служебной необходимости.

По словам Чернышенков, в правительстве анализируют заявки от регионов, чтобы оценить потребность медработников в таких поездках. Со слов вице-премьера, в 16 регионах проблемы с поездками медработников нет, 26 регионов еще не дали ответ, а в 43 субъектах такая потребность есть. В этих регионах порядка семи тысяч врачей, которым в среднем в день по 10-15 раз нужно выезжать к пациентам.

Есть ли среди этих регионов Карелия, не ясно. Но то, что потребность в транспорте для медработников существует, уже показало обращение больницы в Костомукше к добровольцам с машинами с просьбой возить терапевта. (фото Антон Новодережкин, rbc.ru)