Мурашко признал необходимость вакцинации переболевших COVID-19 россиян

Необходимость прививаться от коронавируса гражданам, которые уже переболели ковидом, объяснили быстрым исчезновением иммунитета и возможностью повторного инфицирования. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что для выработки популяционного иммунитета у россиян потребуется вакцинировать и тех, кто уже перенес вирус.

«Формируя популяционный иммунитет, мы должны понимать, что лица, которые переболели в весенний период, те, кто перенес заболевание легко, также потребуют вакцинации»,

- передает слова министра РИА Новости.

Мурашко сообщил, что уже появились случаи повторного заболевания. В качестве примера он привел случай с одним сотрудником Минздрава, который перенес коронавирус весной.

«Его иммунитет снизился до нуля. Мы контролировали уровень его иммунного ответа, клеточный иммунитет»,

- сказал министр. Сотрудника вакцинировали, после чего его иммунный ответ усилился и на сегодняшний день находится на уровне защищенности.

По словам министра, определить уровень иммунитета к вирусу, в том числе перед вакцинацией, можно будет при помощи порядка 90 разработанных в России тест систем.

Ранее министр заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в январе-феврале, но группы риска смогут сделать прививку в декабре. В группы риска входят медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, пожилые люди и те, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, гипертонией. (фото eastrussia.ru)