В Госдуму внесли законопроект, запрещающий изображения нацистов

В Госдуму внесли проект закона, который запрещает демонстрировать изображения военных преступников и распространения нацистской атрибутики. Об инициативе сообщает ТАСС.

В частности, предлагается запретить «публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов <...> как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

Исключение предлагается сделать лишь для случаев, когда формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания.

Авторы инициативы в пояснительной записке сообщают, что в магазинах и Интернете продают сувениры (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и т. д.) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны. Товары свободно продаются и изготавливаются на заказ. Инициатива авторов законопроекта направлена на недопущение героизации военных преступников на территории России.

Напомним, «Петрозаводск говорит» рассказывал, что недавно в газетных киосках в Орле появились почтовые марки с изображением руководителя Третьего рейха. Оказалось, что поставщик марок с изображением Адольфа Гитлера зарегистрирован в Карелии. Это общественно-патриотическая организация «За Родину». Почтовыми марками заинтересовался Следственный комитет. (фото newbur.ru)