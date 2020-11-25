Из Карелии в Орёл завезли фюрера германской нации

В Орле на прилавках некоторых киосков с печатной продукцией появилась марка времен Великой Отечественной войны, с портретом Адольфа Гитлера, сообщает ГТРК "Орёл"

Первое лицо третьего рейха в газетных киосках идет по 290 рублей за штуку. Мнения горожан разделились. Многие из опрошенных возмутились продажей такого товара.

«Какие к нам вопросы? Все по закону, и надписи о запрете пропаганды нацизма есть, и что Гитлер - военный преступник - тоже»,

– парируют претензии в орловском отделении Роспечати.

«Почему мы сегодня не должны показать своему народу, что был такой в международном масштабе военный преступник, который начал эту войну, где мы огромные жертвы понесли»,

– говорит Арменак Бабоян, генеральный директор ООО «Орёлроспечать».

Как выяснилось, поставщик марок в Орёл зарегистрирован в Карелии. Это местная общественно-патриотическая организация с громким названием «За Родину».

«Действительно, его портрет может вызвать негативную реакцию у граждан, но в данном случае это подлинный потрет той эпохи (не вновь напечатанный для пропаганды) и преподанный в правильном патриотическом ключе, является, наоборот, закреплением героического контекста Великой Победы над преступной фашистской Германией»,

– гоорит Владислав Грин, председатель Совета КРОПО «За Родину».

Особо подчеркивается, что используются именно подлинные марки Третьего рейха.

Орёл 22 месяца находился в оккупации, и после освобождения вошел в список пятнадцати самых разрушенных городов в стране. И вот, спустя 75 лет в городе первого салюта, в городе воинской славы, Гитлер снова смотрит на Орёл, который пытался уничтожить, но так и не смог.

Подробнее о том, как торгуют Гитлером, смотрите в репортаже ГТРК «Орёл»

Фото - скриншот с видео.