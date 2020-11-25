Суд выпустил из-под домашнего ареста бывшего замначальника колонии № 9

В Карелии суд выпустил из-под домашнего ареста бывшего заместителя начальника петрозаводской колонии №9, обвиняемого в избиении заключенного, сообщает «Медиазона» со ссылкой на республиканский Следком.



В качестве меры пресечения Ивану Ковалеву назначили запрет определенных действий. В ведомстве не уточнили, когда освободили экс-тюремщика и какие именно ограничения наложили на него. В апреле Верховный суд республики поменял меру пресечения бывшему начальнику Ковалева Ивану Савельеву с ареста на запрет определенных действий.

Уголовное дело о превышении полномочий было возбуждено еще в октябре 2019 года из-за видео, на котором тюремщики бьют заключенного. Ковалева и Савельева задержали только в начале апреля.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал об этом деле, в частности о том, что Ковалев не признает свою вину.

Фото с сайта bespredel-ru.org