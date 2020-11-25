25 ноября 2020, 18:40
Общество

Суд продлил для наркоторговцев из Лахденпохьи содержание под стражей

Один из подследственных хорошо известен общественности своими криминальными «подвигами»

Сегодня Лахденпохский районный суд продлил на полтора месяца содержание под стражей для двоих жителей города, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков, сообщает паблик «Лахденпохья - навсегда!»

Как стало известно, следствие предъявило обоим пункт "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, то есть усмотрело оборот запрещенных веществ именно в крупном размере.

Находящийся под стражей Рютчиев хорошо известен правоохранителям города. Он уже был судим за уклонение от службы в армии, оборот запрещенных веществ, а также за избиение сотрудника полиции (громкая история прошлого лета, в которую пришлось вмешиваться силовикам Северо-Запада, так как местные органы повели себя, мягко говоря, странно).

«Петрозаводск говорит» писал о том, как компания молодых людей, устроив пьянку в подъезде, потом затеяла драку с сотрудником Росгвардии прибывшим по сигналу жильцов.

Теперь, судя по всему, Рютчиев добавляет в свою криминальную биографию второй эпизод наркосудимости. И если ранее суд относился к нему гуманно, всякий раз ограничиваясь условным осуждением, то теперь очевидно, что молодой человек своими поступками доказал необходимость реального наказания.

Напарник Рютчиева – Сибель, вероятно, получает свою первую судимость в стенах Лахденпохского суда. Во всяком случае, по информационным базам он проходит в первый раз. Однако длительное пребывание в специальных учреждениях для него не в новинку: вспоминают о несовершеннолетнем юноше с такой же фамилией, отъехавшим в свое время в "места недалекие", но соответствующие его возрасту на тот момент.

А вот его родственник уже выяснял отношения с помощью физической силы с представителями власти. Еще один родственник носит погоны одного из силовых ведомств России. Возможно, Евгений Сергеевич надеется на условное наказание. Однако Уголовный кодекс с ним не согласен: санкция предъявленной статьи подразумевает реальное наказание от 10 лет и выше.

Но в итоге все будет зависеть от позиции суда и мнения прокурора, который всегда имеет возможность опротестовать в вышестоящей инстанции приговор, если посчитает его не соответствующим деяниям.

Дело ведет судья Лёвкин. Начало процесса рассмотрения дела по существу намечено на 8 декабря.

Фото из паблика Лахденпохья - навсегда!

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