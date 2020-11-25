Суд продлил для наркоторговцев из Лахденпохьи содержание под стражей

Сегодня Лахденпохский районный суд продлил на полтора месяца содержание под стражей для двоих жителей города, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков, сообщает паблик «Лахденпохья - навсегда!»



Как стало известно, следствие предъявило обоим пункт "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, то есть усмотрело оборот запрещенных веществ именно в крупном размере.

Находящийся под стражей Рютчиев хорошо известен правоохранителям города. Он уже был судим за уклонение от службы в армии, оборот запрещенных веществ, а также за избиение сотрудника полиции (громкая история прошлого лета, в которую пришлось вмешиваться силовикам Северо-Запада, так как местные органы повели себя, мягко говоря, странно).

«Петрозаводск говорит» писал о том, как компания молодых людей, устроив пьянку в подъезде, потом затеяла драку с сотрудником Росгвардии прибывшим по сигналу жильцов.

Теперь, судя по всему, Рютчиев добавляет в свою криминальную биографию второй эпизод наркосудимости. И если ранее суд относился к нему гуманно, всякий раз ограничиваясь условным осуждением, то теперь очевидно, что молодой человек своими поступками доказал необходимость реального наказания.

Напарник Рютчиева – Сибель, вероятно, получает свою первую судимость в стенах Лахденпохского суда. Во всяком случае, по информационным базам он проходит в первый раз. Однако длительное пребывание в специальных учреждениях для него не в новинку: вспоминают о несовершеннолетнем юноше с такой же фамилией, отъехавшим в свое время в "места недалекие", но соответствующие его возрасту на тот момент.

А вот его родственник уже выяснял отношения с помощью физической силы с представителями власти. Еще один родственник носит погоны одного из силовых ведомств России. Возможно, Евгений Сергеевич надеется на условное наказание. Однако Уголовный кодекс с ним не согласен: санкция предъявленной статьи подразумевает реальное наказание от 10 лет и выше.

Но в итоге все будет зависеть от позиции суда и мнения прокурора, который всегда имеет возможность опротестовать в вышестоящей инстанции приговор, если посчитает его не соответствующим деяниям.

Дело ведет судья Лёвкин. Начало процесса рассмотрения дела по существу намечено на 8 декабря.

Фото из паблика Лахденпохья - навсегда!