И снова три смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии за сутки

COVID-19 унес жизни еще троих жителей Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Питкярантской ЦРБ скончалась жительница деревни Мийнала 1955 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице ушли из жизни петрозаводчанин 1941 года рождения и кондопожанин 1974 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 89 человек. Из этого числа заболели – 82 человека, из них у 13 имеются симптомы средней тяжести, трое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 160 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6986,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3030,7 случая, по Северо-Западу – 5362,4.

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