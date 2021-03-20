Специалисты городской администрации проверили гостиницы Петрозаводска

Сотрудники администрации Петрозаводска продолжает инспектировать объекты розничной торговли и сферы услуг на предмет выполнения противоэпидемических мероприятий, сообщает сайт мэрии.

На этой неделе были проверены несколько гостиниц, расположенных в центре города, в районе Октябрьского и на Голиковке. Специалисты посетили мини-отели «Harland», «Илма» и «Турист», а также гостиницу «Березовая роща» и отель «13 стульев».

В ходе рейда представители мэрии напомнили администрации заведений о действующих санитарных правилах, убедились в выполнении требований Распоряжения № 127-р.

О найденных нарушениях ничего не сообщается, возможно, что их нет.

Проверки будут продолжены, заявляет администрация.

Фото с сайта городской администрации