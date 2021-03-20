В Карелии отменяется ряд коронавирусных ограничений

В Карелии внесены изменения в распоряжение главы от 12 марта 2020 года, связанное с ограничительными мерами, введенными из-за распространения коронавируса, сообщает паблик «Коронавирус. Оперштаб Карелии».

В частности, больше не ограничивается число гостей, которые могут присутствовать на торжественных церемониях регистрации брака в органах ЗАГС (ранее количество участников таких церемоний не должно было превышать 30 человек).

Спортивные объекты и спортивные клубы теперь могут проводить занятия для групп любой численности (ранее в спортивной группе могло заниматься не более 30 человек).

Отменены ограничения по количеству занимающихся в бассейнах (ранее на одной дорожке могли находиться не более 8 человек).

В сфере туризма сняты ограничения по численности групп, для которых можно проводить экскурсии, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (ранее количество экскурсантов не должно было превышать 10 и 20 человек соответственно). То же самое касается и посещения зоопарков.

Лицам, прибывающим в Карелию в служебные командировки из других регионов, больше не нужно иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-тестов. Также отменены ограничения по направлению сотрудников в служебные командировки из Карелии в другие регионы России.

В органах исполнительной власти республики вновь разрешено проводить личные приемы граждан.

Несмотря на продолжающееся смягчение мер, масочный режим и социальная дистанция во время массовых мероприятий, а также в магазинах, аптеках, кинотеатрах, концертных залах и других местах скопления людей по-прежнему обязательны.

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