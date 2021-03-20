Завтра по Петрозаводску будут ездить «Сбормобиль» и «Металлмобиль»

21 марта в Петрозаводске по своему традиционному маршруту проедут хорошо известные горожанам «Сбормобиль» и «Металлмобиль», сообщает городская администрация.

Машины совершат 23 остановки в разных районах Петрозаводска. Принимают, как обычно:

макулатуру (бумагу, картон, книги, журналы, газеты, бумажные ячейки от яиц), НЕ принимаем втулки и коробки от молока и сока

бутылки, флаконы, ведерки, канистры от напитков, бытовой химии в чистом виде, с маркировкой 1, 2, 5, кроме бутылок от растительного масла, непрозрачных бутылок с маркировкой 1 (например, от кефира, айрана, питьевого йогурта, белизны). Снимайте термоусадочные пленки с бутылок, пожалуйста!

крышечки от бутылок с напитками - для проекта "С миру по крышечке". Не принимаем крышки от бытовой химии, от кофе, от линз, контейнеры от киндеров и прочий мелкий пластик. Только пластиковые крышечки от напитков - сок, молоко, кефир, пиво, вода.

стеклотару (бутылки и банки) в чистом виде

стрейч-пленку, толстую упаковочную пленку, толстые пакеты с маркировкой 4, в том числе пакеты от молока из Эссойлы и Олонца

алюминиевые банки от напитков

Металлмобиль принимает любые металлические предметы, в том числе чистые консервные банки, а также провода, проволоку и неисправную бытовую технику и электронику

Организаторы просят сплющивать пластиковое вторсырье и алюминиевые банки для уменьшения объема!

При посещении точек сбора вторсырья необходимо помнить о мерах безопасности: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, при наличии признаков респираторных заболеваний оставаться дома.

Средства, вырученные от сбора вторсырья, волонтеры передают в Первый петрозаводский общественный приют для животных. Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в экомобилях напрямую передачи для четвероногих не принимаются. Горожане могут оставить помощь в специально организованных для этого пунктах.

Фото с сайта ptzgovorit.ru