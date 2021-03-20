20 марта 2021, 09:56
13 человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией
За последние 24 часа летальных исходов от легочной инфекции в республике не зарегистрировано
Тринадцать человек помещены в стационар на территории региона с диагнозом «внебольничная пневмония» за минувшие сутки, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
За период с 1 апреля 2020 года, с аналогичным диагнозом госпитализированы 5348 пациентов, 125 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии в регионе не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Изображение с сайта cherepah.ru