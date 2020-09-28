Учителей пообещали не увольнять за отказ делать прививку от COVID-19

Вакцинация против коронавируса будет проводиться в добровольном порядке. Педагогов российских школ не будут увольнять или отстранять от работы за отказ прививаться. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на ответ министерства просвещения на запрос депутата Госдумы Николая Николаева.

«Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено», - приводит издание отрывок из документа.

С начала пандемии в России зарегистрированы 1 159 573 случая заражения. Скончались 20 385 пациентов. Выздоровели 945 920 человек.