Жители Карелии еще долго не смогут посетить Финляндию

Жители Карелии, как и всей России, не могут рассчитывать на скорое разрешение посещать Финляндию из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщает YLe со ссылкой на министра внутренних дел Марию Охисало.

Министра беспокоит ситуация с заражаемостью в России и она оценивает ее как серьёзную: в стране зафиксировано порядка 600 000 официальных случаев инфицирования коронавирусом.

- Правительство постоянно следит за ситуацией, после чего мы на уровне ЕС вместе рассмотрим, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону. Сначала мы откроем внутренние границы, затем перейдём к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна, которая откроется для туризма одной из последних,

- цитирует издание министра Охисало.

Обеспокоенность финских властей также вызывает ситуации в Швеции. «Так, из коммуны Ялливаара в шведской Лапландии сообщают, что вирус там распространяется бесконтрольно», - пишет издание.