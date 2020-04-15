Уголовное дело возбуждено в Карелии по ложной информации о COVID-19

В Карелии возбуждено первое уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает СУСК по РК. Основанием для него послужили материалы, предоставленные сотрудниками МВД и УФСБ по Республике Карелия.

По версии следствия, в Петрозаводске с марта по апрель 2020 года неустановленные лица разместили в сети Интернет «заведомо ложную информацию о принятых органами государственной власти РФ мерах по обеспечению безопасности населения в связи с распространением опасного для жизни и здоровья граждан коронавирусного заболевания. В частности, в этих сообщениях говорилось о якобы введенном ограничении автомобильного движения по автодорогам с организацией постов сотрудников полиции и вооруженных военнослужащих, с применением техники с вооружением, а также проводимых карантинных и противоэпидемиологических мероприятий в отношении пассажиров и автотранспорта».

Лица, нарушившие закон, пока не установлены. Идет следствие.