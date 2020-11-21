Новый суточный рекорд по числу зараженных Covid-19 поставлен в России

За последние сутки в России выявлено рекордное количество случаев коронавируса - 24 822. Скончались 467 человек. Выздоровел 26 021 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых зараженных в Москве - 7168. В Санкт-Петербурге 2476 новых случаев, в Архангельской области - 332, в Мурманской области - 268, в Ленинградской области - 202.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 2 064 748 раз. Умерли 35 778 пациентов. Выздоровели 1 577 435 человек.

Напомним, в Карелии 20 ноября выявлены 360 новых случаев Covid-19. Фото kaspyinfo.ru