Более 350 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии за сутки

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 351 человека. Из этого числа заболевших – 340 человек, из них 72 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом и один – в крайне тяжелом состоянии. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 205 человек, в Пряжинском районе – 4 человека (поселок Матросы – 3, село Святозеро – 1), в Сегежском районе – 11 человек (Сегежа – 10, поселок Волдозеро – 1), в Кондопожском районе – 38 человек (Кондопога – 26, поселок Березовка – 2, поселок Гирвас – 1, село Спасская Губа – 1, деревня Готнаволок – 1, село Кончезеро – 7), в Прионежском районе – 8 человек (поселок Ладва – 2, деревня Косалма – 1, поселок Новая Вилга – 1, поселок Шуя – 2, СНТ «Сфера» – 1, СНТ «Бесовец» – 1), в Костомукше – 57 человек, в Пудожском районе – 6 человек (Пудож – 5, поселок Кривцы – 1), в Сортавальском районе – 8 человек (Сортавала – 5, поселок Вяртсиля – 3), в Питкярантском районе – 7 человек (Питкяранта – 3, поселок Ляскеля – 2, поселок Харлу – 1, деревня Янис – 1), в Кеми – 1 человек, в Калевальском районе – 6 человек (Калевала – 4, поселок Боровой – 2).

Выздоровели еще 303 человека, из них в Петрозаводске - 186.

Общее количество инфицированных в Карелии выросло до 13 498 человек. Фото rg62.info