В ВОЗ назвали ошибку стран в борьбе с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения назвали главную ошибку в борьбе с COVID-19. В ВОЗ полагают, что ошибочно рассчитывать исключительно на действие вакцины. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» представитель организации Тарик Язаревич.

«Базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать»,

- считает представитель ВОЗ.

Он призвал государства использовать все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные для победы над коронавирусом.

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 118 миллионов человек, выздоровели 66,9 миллионов, умерли 2,62 миллиона человек. (фото kabar.kg)

