IKEA выпустит мягкую игрушку по рисунку школьника из России

Девятилетний мальчик из России нарисовал собаку в шляпе и с русалочьим хвостом. По его рисунку IKEA создаст мягкую игрушку по имени Савва. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Рисунок маленького россиянина вместе с несколькими другими картинками был отобран из более 66 тысяч работ, поступивших на конкурс шведской сети магазинов.

В лимитированную коллекцию SAGOSKATT войдут синий полосатый кот от восьмилетней девочки из Литвы, «Друзья-сэндвичи» от девятилетней девочки из Канады, «Яичница» от семилетней девочки из Польши, а также «Птица» от десятилетнего мальчика из США. Все эти рисунки стали также финалистами конкурса.

При выборе лучших рисунков для будущих игрушек учитывались уникальность, красочность и выразительность. Одним из важных критериев было то, можно ли превратить рисунок в игрушку для массового производства и будет ли она безопасной. (фото ria.ru)